У випуску новин за 4 серпня станом на 16:00 – у Харкові відбулися обшуки в Департаменті капітального будівництва. У НАБУ підозрюють директора відомства в отриманні хабаря у мільйон 320 тисяч гривень. Літак Путіна прибув до Криму, куди раніше приїхав Віктор Медведчук.

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