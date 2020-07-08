У випуску новин за 8 липня станом на 16:00 – президент Бразилії Жаїр Болсонару отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Раніше він скептично ставився до нової хвороби. У Львові під час ремонтних робіт у подвір'ї музею жертв тоталітарних режимів "Тюрма на Лонцького" знайшли приблизно сотню надгробних плит із єврейських поховань.

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