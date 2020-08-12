У випуску новин за 12 серпня станом на 16:00 – у Дніпрі розгулялася негода. Напередодні там вирувала гроза із сильним вітром, дощем і градом розміром, як горошини. У Мінську таки відновили доступ до інтернету. Приблизно о 7 годині ранку запрацювали всі соцмережі та месенджери, доступ до яких обмежили з 9 серпня.

Також у випуску новин на 24 каналі: Спалах коронавірусу зафіксували в Харківському театрі опери та балету. Там недугу підхопили 6 людей. Усі випадки зараження зафіксували в хорі. Схожа ситуація і в Одеській філармонії. Там на коронавірус занедужали 7 співробітників. Станом на 12 серпня в Україні зареєстрували 84 548 інфікованих коронавірусом, з яких 1 433 за минулу добу. Голова столичного адмінсуду Павло Вовк заявив, що готовий прийти на допит в НАБУ. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.