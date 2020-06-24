У випуску новин за 24 червня станом на 16:00 – потужна злива з градом та сильними поривами вітру накрила Одесу. Подекуди колектори не справлялись з такою кількістю води, тож вулиці перетворились на ріки, рух транспорту ускладнився. У Києві дозволили працювати ресторанам у приміщеннях, басейнам та кінотеатрам.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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