У випуску новин за 15 червня станом на 16:00 – Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія до 5 років позбавлення волі. Крім цього, зобов'язав конфіскувати частину його майна. Сайти для проведення пробного ЗНО недоступні, адже не впоралися із навантаженням. В УЦОЯО обіцяють: щойно кількість відвідувачів зменшиться, вони відновлять свою роботу.

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