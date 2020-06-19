У випуску новин за 19 червня станом на 16:00 – ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну оголосили про підозру. За даними слідства, він видав наказ про зменшення усіх портових зборів, окрім маякового, на 20%. Через це бюджет недоотримав 30,5 мільйонів гривень. В Ізмаїлі та ще в 5 районах Одещини посилюють карантин. Там за останній тиждень зафіксували збільшення кількості хворих на COVID-19.

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Мер Конотопа виявив у своєму авто 5 гранат – втім, без запалу. Артем Семеніхін повернувся додому та оглянув свій багажник. Боєприпаси були у пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою.

У столиці офіційно відкрили пляжі для купання. Паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку. За словами мера Віталія Кличка, вода у водоймах, а також у фонтанчиках для пиття відповідає всім нормам.

В Україні представили нову політсилу "ПроПозиція", до складу якої входять 6 міських голів. Це – Борис Філатов, Олександр Сєнкевич, Олексій Каспрук, Сергій Сухомлин, Андрій Райкович та Андрій Дяченко.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук таки складає депутатський мандат. Через те, що напередодні нардепи не підтримали його заяву, політик вирішив скористатися механізмом імперативного мандату.