У випуску новин за 29 липня станом на 16:00 – на Харківщині швидка на смерть збила 43-річну жінку, яка перебігала дорогу, порушуючи правила. У генпрокурорки Ірини Венедіктової з'явився новий заступник – Роман Говда. За словами Віталія Шабуніна, Роман Говда під час Революції Гідності очолював відділ, що давав згоду на переслідування учасників Майдану.

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