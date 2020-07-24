У випуску новин за 24 липня станом на 16:00 – Україна випустила облігації на 2 мільярди доларів зі строком погашення у 2033 році. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. Франція завершила розшифровку "чорних скриньок" збитого літака МАУ. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася у наслідок ракетної атаки.

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У Полтавській області другу добу шукають Романа Скрипника. Напередодні 32-річний чоловік під час затримання в Полтаві погрожував підірвати гранату й схопив копа.

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Російські бойовики на два тижні закрили КПВВ біля Донецька. Тепер пропускатимуть людей через контрольний пункт в'їзду-виїзду по коридору Оленівка – Новотроїцьке 2 дні на тиждень. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

МОЗ починає боротися із контрафактними ліками, для цього планують запровадити 2D-кодування лікарських засобів, тобто – їх маркуватимуть штрих-кодом.