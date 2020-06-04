У випуску новин за 4 червня станом на 16:00 – львівський аеропорт готується до запуску. Вже із 15 червня там відновлять частину рейсів за кордон. Про співпрацю заявили польські, німецькі й португальські авіаперевізники. Суд дозволив примусово привезти Петра Порошенка на допит. П'ятого президента мають допитати, як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин відомих художників.

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