Випуск новин за 16:00: Затримання бойовика на Луганщині. Київ у жовтій зоні
У випуску новин за 14 серпня станом на 16:00 – на Луганщині затримали бойовика, який обстрілював українських військових. За даними СБУ, чоловік був стрілком армійського корпусу так званої народної міліції "ЛНР". Відтепер Київ у жовтій карантинній зоні. У місті посилили карантинні обмеження.
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