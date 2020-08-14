У випуску новин за 14 серпня станом на 16:00 – на Луганщині затримали бойовика, який обстрілював українських військових. За даними СБУ, чоловік був стрілком армійського корпусу так званої народної міліції "ЛНР". Відтепер Київ у жовтій карантинній зоні. У місті посилили карантинні обмеження.

Також у випуску новин на 24 каналі: Волонтери у Кропивницькому створили центр арт-терапії для ветеранів АТО та родин загиблих військових. У Швейцарських Альпах триває пошукова операція чоловіка, який разом з групою екстрималів вирішив спуститись в ущелину гори. Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції проти Білорусі. Держава вимагає від Лукашенка проведення нових чесних виборів.