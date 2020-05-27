Випуск новин за 16:00: Затвердження плану Львівської ОТГ. Програма стимулювання економіки

У випуску новин за 27 травня станом на 16:00 – Кабінет Міністрів затвердив Львівську ОТГ у складі 11 громад у форматі "великого Львова". До неї увійшли 18 населених пунктів разом з Львовом. Програму стимулювання економіки презентували на засіданні уряду. Базується стратегія на підтримці українського виробника, який платить податки та створює робочі місця в Україні.

Також у випуску новин на 24 каналі: Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до суду проти Президента України Володимира Зеленського. Стало відоме ім'я військового, який напередодні загинув на Донбасі. Це 24-річний сержант Віталій Лімборський. Поліцейські спільно із спецпризначенцями КОРДу затримали на в'їзді в Одесу 4 іноземних кілерів – громадян Чорногорії, Македонії та Сербії.