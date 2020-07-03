У випуску новин за 3 липня станом на 16:00 – Кім Чен Ин пояснив, чому Північна Корея не надає даних про інфікованих коронавірусом. За словами лідера КНДР, вдалося повністю запобігти проникненню хвороби у країну. У Харкові через прорив на тепломережі загинув комунальник. Трагедія сталася через поламку трубопроводу. 70-річний чоловік намагався її усунути. Однак, задихнувся випарами від окропу.

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