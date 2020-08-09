У випуску новин за 9 серпня станом на 17:00 – у виконувача обов'язків міського голови Луцька Григорія Пустовіта діагностували коронавірус. З 2 серпня він перебуває на самоізоляції. В Україні триває великий розпродаж в'язниць. Черговим лотом стала колонія №51 в Одесі. Про це у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На виїзді з окупованого Криму утворилась величезна черга людей, які планують потрапити в Україну. Причина цього – закриття контрольних пунктів в'їзду та виїзду з півострова.

Перед початком навчального року вчителям не робитимуть ПЛР-тести. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всі кандидати в президенти Білорусі вже проголосували. Зокрема, головна конкурентка Олександра Лукашенка – Світлана Тихановська. Біля дільниці зібралися понад 200 людей, щоб підтримати її.

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров вимагав для активіста Сергія Стерненка довічного ув'язнення.