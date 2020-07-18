У випуску новин за 18 липня станом на 17:00 – в Одесі розпочали роботи із підйому затонулого танкера "Делфі". Фахівці працюють на місці із 6 години ранку. На Одещині сталась масштабна аварія, де загинули 6 людей, ще 3 – травмовані.

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847 нових випадків зараження COVID-19 виявили в Україні минулої доби. На жаль, 21 людина померла від ускладнень, проте 756 одужали.

17 обшуків провели слідчі у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мосту, що у Києві.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу у соборі Петра і Павла, що у французькому місті Нант. Проте, в кількох місцях ще є тління, але рятувальники не можуть дістатися туди, бо бояться обвалу.