У випуску новин за 11 липня станом на 17:00 – столичні випускники після здачі ЗНО з історії записали і виклали у соцмережу образливе відео на адресу кримських татар. Міністерство охорони здоров'я дозволило послабити карантину у Харкові. Так у місті дозволили роботу кінотеатрів, а розважальні заклади можуть приймати відвідувачів до 23:00.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Донбасі загинув Тарас Матвіїв – засновник Пошукової ініціативи Майдану. За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 800 людей. У Франції пасажири вбили водія, який попросив їх одягти маски.