У випуску новин за 11 серпня станом на 18:00 – шоумен Сергій Притула балотуватиметься в мери Києва. Він заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за зміни і в майбутньому створити історію успішної столиці. У Києві згоріло авто колишнього голови Офісу Президента. Невідомий спалив знамениту Tesla Андрія Богдана.

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Світові організації відреагували на події в Білорусі. ОБСЄ у своєму твітері написали, що залишаються на боці громадянського суспільства і всіх, хто захищає права людини.

В Києві одна з українських приватних компаній підняла в небо національний білоруський прапор за допомогою дрону.

У Львові хірурги провели операцію, яка тривала 5 годин. 51-річній жінці видалили 10-кілограмову пухлину.

Реанімації Харкова переповнені хворими на COVID-19. Область працює над створенням нового реанімаційного відділення.