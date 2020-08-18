У випуску новин за 18 серпня станом на 18:00 – Вітольд Фокін увійшов до складу української делегації Тристоронньої контактної групи у Мінську. Перший прем'єр-міністр України став заступником голови делегації. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. В Одесі масово звільняються медики в одній із тамтешніх лікарень. Через збільшення кількості хворих вони бояться інфікуватись.

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Мер Умані Олександр Цебрій приїхав в Київ, щоб зустрітись особисто з Володимиром Зеленським. Він вже другий день перебуває під ОП.

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