У випуску новин за 10 серпня станом на 18:00 – в одеський порт "Південний" зайшло судно з хворим на COVID-19 екіпажем. Госпіталізовано 11 моряків. Буковина може опинитися в червоній карантинній зоні. Дві доби поспіль в цій області фіксують понад 100 хворих.

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Голова Окружного адмінсуду Павло Вовк знову проігнорував допит в НАБУ. Бюро пригрозило оголосити в розшук Вовка та кількох його колег.

У Кропивницькому відкрили ексклюзивну виставку роботів. Підприємець із Харкова витратив приблизно 100 тисяч доларів на інноваційні експонати.

В очільника Луцька Григорія Пустовіта виявили COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуці. Пустовіт припуcтив, що міг інфікуватися під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку.

Через ситуацію в Білорусі прем’єр Польщі закликав до позачергового саміту ЄС. Відповідного листа Матеуш Моравецький написав до президентів Європейської ради та Єврокомісії.