У випуску новин за 14 серпня станом на 18:00 – вже 155 днів українці працюють в умовах карантину. Для тих людей, які перейшли на дистанційну працю, робочий день став довшим приблизно на годину. Так підрахували аналітики. У жовту епідзону перенесли і Харків та 7 районів області. Із зеленої регіон вийшов через високі показники впродовж 2 останніх днів.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Кропивницькому школярі власноруч виготовили 50 лежаків для безхатніх котів. Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції щодо Білорусі. Кабмін змінив правила в'їзду в Україну. Відтепер до червоного списку входять країни, де кількість захворювань на сотню тисяч протягом 2 тижнів перевищують відповідну статистику в Україні.