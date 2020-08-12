У випуску новин за 12 серпня станом на 18:00 – в Одесі від COVID-19 помер капітан судна "Софія". У Харківському театрі опери та балету зафіксували спалах коронавірусу. Недугу підхопили 6 людей, усі випадки зараження зафіксували у хорі.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Голова столичного адмінсуду Павло Вовк заявив, що готовий прийти на допит в НАБУ. Він підкреслив, що перебуває в Україні та ні від кого не ховається.

У Мінську відновили доступ до інтернету. Однак з України та інших країн неможливо відкрити сайти з доменом ".by".

У Вінниці влаштували незвичний показ фільму просто неба. Місцеві прийшли подивитися стрічку "Пухнасте кіно" в підтримку безпритульних тварин.

В Одеській філармонії на коронавірус занедужали семеро співробітників. Серед них – директорка закладу та керівник оркестру.