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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 19:00: Черга на вході в Київський зоопарк. Заробітчани в Польщі та Чехії

Випуск новин -

У випуску новин за 24 травня станом на 19:00 – величезна черга в Київський зоопарк. Реконструйований звіринець відкрився тільки вчора, а вже сьогодні кияни масово ринулися дивитися на нові види тварин. Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що їх економіка потребує працівників для сезоних робіт. Тим часом, уряд Польщі також спростив в'їзд для працівників сезонних робіт.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Столична поліція відзвітувала, що акція "Стоп реванш" у середмісті столиці закінчилася. Організував її на Майдані Незалежності "Рух опору проти капітуляції" та виступали проти політики президента Зеленського.

У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ.

У Ватикані відкриють музеї після трьох місяців карантину.

Теги: Новини Києва Випуск новин
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