У випуску новин за 12 липня станом на 19:00 – Ізраїль протестує проти повторного карантину. Близько 10 тисяч людей зібралися на одній з центральних площ Тель-Авіва. Їх підтримав голова Міноборони країни. COVID-19 дістався студентів Київського національного університету технологій та дизайну. Захворіли 5 іноземних студентів: 2 вже госпіталізували, місцезнаходження ще 3 – наразі невідомо.

Також у випуску новин на 24 каналі:

До маскового режиму повернулась Хорватія. Там запровадили обов'язкове носіння масок у закритих громадських місцях. У країні фіксують значне підвищення нових випадків інфікування COVID-19.

Закон про медіа отримав нову версію. За словами авторів, ця редакція відповідає зауваженням журналістів. Та деякі експерти наполягають, що там залишились шпаринки, через які зможе тиснути Нацрада з питань телебачення.

Правоохоронці припиняли діяльність нічного клубу на Київщині. Заклад працював понаднормово та приймав пів тисячі відвідувачів без масок. Поліція склала протоколи про порушення карантину.

За минулу добу в Україні виявили 678 нових інфікованих на коронавірус COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 11 людей. Натомість 457 пацієнтам вдалося вилікуватись.