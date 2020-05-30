У випуску новин за 30 травня станом на 19:00 – зранку потужна злива накрила столицю. І затопила одразу кілька районів. Зокрема, під воду пішла вулиця Братиславська, яка веде до метро Чернігівська. Вже вдруге за цей тиждень бойовики обстрілюють ділянку розведення сил в районі Золотого-2.

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