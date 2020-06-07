У випуску новин за 7 червня станом на 19:00 – Андрій Шевченко продовжив контракт зі збірною України. Головним тренером "синьо-жовтих" він залишиться ще на 2,5 роки. Умови контракту не розголошуються. Володимира Зеленського помітили у компанії охоронців в одному з недешевих супермаркетів Києва. Здивовані відвідувачі поділилися відео в соціальних мережах.

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Молдованин через очерет вів наречену на оглядини в Україну. Порушників після незаконного перетину кордону помітили прикордонники. Обом загрожує до 3 років тюрми.

В "Слузі народу" підтвердили побиття однопартійця Юрія Заславського. Все сталося на автозаправці, що на Житомирщині. Депутат стояв в черзі з невідомим чоловіком, виникла суперечка.

Сотні мін та снарядів часів Другої світової виявили у парковій зоні на Вінниччині. Про небезпечну знахідку повідомили рятувальники. Напередодні піротехніки обстежили парк у селі Спичинці.