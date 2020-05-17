Випуск новин за 19:00: Обмеження громадського транспорту. Автокінотеатр у Львові

У випуску новин за 17 травня станом на 19:00 – в Україні через обмеження роботи транспорту люди не відчувають послаблення карантину. У Львові запрацював автокінотеатр на зразок популярних американських аналогів. Квитки можна придбати лише безготівково — онлайн, перевіряють їх безконтактно, а виходити із машин глядачам заборонено.

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В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. У Биківнянський ліс, який став могилою для ста тисяч репресованих, попри карантинні обмеження прийшли нащадки загиблих.

Щороку 17 травня Україна відзначає день протидії біфобії, гомофобії і трансфобії.

МОЗ просить уряд запустити громадський транспорту вже на наступному тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим в його будинку поблизу Тель-Авіва. Про це повідомило МЗС Ізраїлю.

В Італії власники та працівники ресторанів протестують проти карантину. Люди вийшли на вулиці аби привернути увагу до того, що влада запровадила нереальні, на їхню думку, умови для роботи.