Випуск новин за 19:00: Обмеження громадського транспорту. Автокінотеатр у Львові
У випуску новин за 17 травня станом на 19:00 – в Україні через обмеження роботи транспорту люди не відчувають послаблення карантину. У Львові запрацював автокінотеатр на зразок популярних американських аналогів. Квитки можна придбати лише безготівково — онлайн, перевіряють їх безконтактно, а виходити із машин глядачам заборонено.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Проросійські найманці випустили 30 мін калібру 120 міліметрів по позиціях українських армійців в районі Новгородського.
В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. У Биківнянський ліс, який став могилою для ста тисяч репресованих, попри карантинні обмеження прийшли нащадки загиблих.
Щороку 17 травня Україна відзначає день протидії біфобії, гомофобії і трансфобії.
МОЗ просить уряд запустити громадський транспорту вже на наступному тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим в його будинку поблизу Тель-Авіва. Про це повідомило МЗС Ізраїлю.
В Італії власники та працівники ресторанів протестують проти карантину. Люди вийшли на вулиці аби привернути увагу до того, що влада запровадила нереальні, на їхню думку, умови для роботи.
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