Випуск новин за 19:00: Паради в Росії та Білорусі. Якість повітря в Києві

У випуску новин за 9 травня станом на 19:00 – незважаючи на великий рівень захворювання, парад до Дня Перемоги таки провели в Білорусі. А от Росія все ж вирішила не ризикувати, але й не знехтувала дійством повністю. Повітря у Києві брудніше, ніж в Китаї та Нью-Йорку. Так вважала більшість українців, посилаючись на дані додатків у смартфонах.

Також у випуску новин на 24 каналі: Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка. Уже понад 4 мільйони заражених на COVID-19 у світі. Таку статистику наводить Worldometers. Пам'ять загиблих солдатів у найкривавішій війні в історії людства вшанував хвилиною мовчання Президент України Володимир Зеленьський.