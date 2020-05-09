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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 19:00: Паради в Росії та Білорусі. Якість повітря в Києві

Випуск новин -

У випуску новин за 9 травня станом на 19:00 – незважаючи на великий рівень захворювання, парад до Дня Перемоги таки провели в Білорусі. А от Росія все ж вирішила не ризикувати, але й не знехтувала дійством повністю. Повітря у Києві брудніше, ніж в Китаї та Нью-Йорку. Так вважала більшість українців, посилаючись на дані додатків у смартфонах.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка.

Уже понад 4 мільйони заражених на COVID-19 у світі. Таку статистику наводить Worldometers.

Пам'ять загиблих солдатів у найкривавішій війні в історії людства вшанував хвилиною мовчання Президент України Володимир Зеленьський.

Автор: Дарія Кудімова
Теги: Новини Білорусі Новини Росії Новини Києва Випуск новин
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