У випуску новин за 4 липня станом на 19:00 – в Україні знов посилюють карантин. Проте лише в тих регіонах, де кількість інфікованих зростає найбільше. У Львові вперше за 15 років провели складну операцію – пересадку серця. Донором став 58-річний львів'янин, у якого констатували смерть мозку. Його рідні надали дозвіл на трансплантацію.

Також у випуску новин на 24 каналі: У футбольній команді "Металург" захворіло на COVID-19 13 спортсменів. В Африці масово вимирають слони. В Англії суттєво пом'якшили карантинні обмеження.