Випуск новин за 19:00: Посилення карантину в Україні. Пересадка серця у Львові
У випуску новин за 4 липня станом на 19:00 – в Україні знов посилюють карантин. Проте лише в тих регіонах, де кількість інфікованих зростає найбільше. У Львові вперше за 15 років провели складну операцію – пересадку серця. Донором став 58-річний львів'янин, у якого констатували смерть мозку. Його рідні надали дозвіл на трансплантацію.
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