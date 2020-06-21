У випуску новин за 21 червня станом на 19:00 – із затонулого поблизу узбережжя Одеси танкера "Делфі" текло паливо. Пляма розливу набрала значних розмірів та поширилася у сторону пляжу з відпочивальниками. Від завтра у Одесі забороняють роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участі більш ніж однієї людини на 5 квадратних метрів.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Житомирщині чоловік із ножем напав на відвідувачів кафе. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, 8 – у лікарні. Неподалік Дніпра у ДТП загинули двоє чоловіків та дворічна дівчинка. У житловому будинку Києва стався вибух: внаслідок трагедії є загиблі, довелося евакуювати десятки людей. Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко прибув на місце вибуху газу в будинку і почав роздавати місцевим лимони.