У випуску новин за 31 травня станом на 9:00 – українська столиця вперше відзначає свій день народження онлайн. У такому форматі сьогодні мине навіть традиційний для цього дня "пробіг під каштанами". Громадськість вперше може дізнатися, як живуть співробітники СБУ. Раніше інформація про їхні статки була засекречена.

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6 підозрюваним у стрілянині в Броварах обрали запобіжні заходи: вони 2 місяці перебуватимуть під вартою. Ще 15 учасників зухвалої перестрілки очікують на рішення суду.

Володимир Зеленський показав, чим володіє – подав першу декралацію в статусі президента. Доходи його родини у 2019 році склали понад 28,6 мільйонів гривень.

З другої спроби SpaceX вивела космічний корабель Crew Dragon з космонавтами на орбіту. Це вперше у історії астронавтів у космос запустила приватна компанія.

Майже 8 тисяч людей протестували методом імуноферментного аналізу за два тижні в Україні. ІФА-тест допомагає виявити антитіла до COVID-19 в організмі людини.