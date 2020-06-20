У випуску новин за 20 червня станом на 9:00 – лідери ЄС подовжили санкції проти Росії через відсутність прогресу у "мінських угодах". Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Під час затримання чоловік, який викрав 4 мільйона у Дніпрі, вихопив свій пістолет і кілька разів вистрелив в одного з поліцейських. Коп, стікаючи кров'ю, надягнув на зловмисника кайданки. На жаль, згодом він помер.

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