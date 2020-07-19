У випуску новин за 19 липня станом на 9:00 – у Затоці, що в Одеській області, водний скутер врізався у відпочивальника, який плавав на надувному матраці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Цілодобово чергувати на дорогах вирішили у поліції Одещини після смертельного ДТП, яке сталось напередодні. Обіцяють особливо слідкувати за порушниками швидкісного режиму, аби попередити ДТП.

Також у випуску новин на 24 каналі: Голова міністерства оборони США Марк Еспер закликав зміцнити НАТО для протидії Росії та Китаю. Зокрема, він назвав Росію порушником спокою у світі. Очільник Чечні Рамзан Кадиров звернувся до Володимира Зеленського і закликав визначитися, ким він є насправді, та підтвердити свої вибачення за відео дворічної давності "Кварталу 95", яке його образило.