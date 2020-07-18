У випуску новин за 18 липня станом на 9:00 – вибух у середмісті столиці України. Постраждав 22-річний студент. Він у важкому стані з осколковими пораненнями ніг. Про це написав міський голова Віталій Кличко у фейсбук. У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати захопили танкер "Кюрасао Трейдер" і 15 членів екіпажу. Серед екіпажу, ймовірно, є українці.

Також у випуску новин на 24 каналі: В австралійському прибережному містечку Вемберол потужні хвилі зруйнували берег. На останньому засіданні сесії Верховна Рада ліквідувала 490 районів. Замість них створили утричі менше - 138, але суттєво більші за розміром. Обшуки в окружному суді. Його очільнику та ще низці суддів повідомили про підозру. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.