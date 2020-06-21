У випуску новин за 21 червня станом на 9:00 – на фронті трапилось 28 атак за добу. Поранено 4 солдатів. Бойовики активізували обстріли на фронті, через це кількість атак суттєво зросла у порівнянні із вчорашнім днем. Підозрюваний у вбивстві поліцейський залишиться під вартою на 60 діб без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали 49-річному мешканцю Дніпра.

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