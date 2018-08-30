Випуск ноин за 19:00: Злиття даних журналістів. Розслідування ДТП на Львівщині

У випуску новин за 30 серпня станом на 19:00 – так зване "Міністерство держбезпеки Луганської квазіреспубліки" опублікувало списки акредитованих у зоні проведення ООС знімальних груп українських телеканалів. У Львові обрали запобіжний захід поліцейському, який напередодні збив на смерть двох хлопців.

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На журналістів в Україні все частіше тиснуть, тільки цього року нападали близько 200 разів.

Помер від раку співак і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років.