Випуск ноин за 19:00: Злиття даних журналістів. Розслідування ДТП на Львівщині
У випуску новин за 30 серпня станом на 19:00 – так зване "Міністерство держбезпеки Луганської квазіреспубліки" опублікувало списки акредитованих у зоні проведення ООС знімальних груп українських телеканалів. У Львові обрали запобіжний захід поліцейському, який напередодні збив на смерть двох хлопців.
Також у випуску:
На журналістів в Україні все частіше тиснуть, тільки цього року нападали близько 200 разів.
Помер від раку співак і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років.
Джерело: 24 канал
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