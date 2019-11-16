12:19
16 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 листопада
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, 15 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Випуск новин за 11:00: Нова представниця уряду у Раді. Масова крадіжка люків у Сумах

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 11:00 – Кабінет міністрів України затвердив своїм представником у Верховній Раді заступницю голови фракції "Слуга народу" Олену Шуляк. Каналізаційного злодія спіймали в Сумах. Чоловік за кілька місяців викрав пів сотні люків. Застали його на гарячому, коли на автівці віз вкрадене додому, аби потім продати.

      Також у випуску:

      У Балаклії на Харківщині 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу. Загинули двоє військових, ще п'ятеро отримали поранення.

      Керівником Укравтодору – Державного агентства автомобільних доріг України – за рішенням Кабміну став Олександр Кубраков, експерт IT-ринку і ринку мобільного зв'язку. Він вже пообіцяв повне кадрове оновлення керівництва автомобільних служб у регіонах.
       
      13 обстрілів за добу і один поранений – такою була минула доба на фронті. Ворог знову використовує заборонене озброєння.
      Чергова витівка Киви: політик в образі Джокера перетворив свого шефа Медведчука на монстра
      сьогодні
      2382
      Теги: Слуга народу Випуск новин Кабінет Міністрів України Суми
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: еда как подарок
      сьогодні , 12:00 Письмо из Луганска: еда как подарок
      Ольга Черненко 119
      Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      сьогодні , 10:03 Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      576
      США – Старі Шкапи Америки, або У бій ідуть одні старики
      сьогодні , 08:40 США – Старі Шкапи Америки, або У бій ідуть одні старики
      Борис Немировський 680
      Коли і куди українці з’їжджають від батьків
      сьогодні , 07:01 Коли і куди українці з’їжджають від батьків
      Вероніка Климська 993
      Скільки коштує пожити в квартирі Януковича, – розповідає голова АРМА
      сьогодні , 06:50 Скільки коштує пожити в квартирі Януковича, – розповідає голова АРМА
      Ірина Поліщук 914
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук