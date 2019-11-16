Випуск новин за 11:00: Нова представниця уряду у Раді. Масова крадіжка люків у Сумах

У випуску новин за 16 листопада станом на 11:00 – Кабінет міністрів України затвердив своїм представником у Верховній Раді заступницю голови фракції "Слуга народу" Олену Шуляк. Каналізаційного злодія спіймали в Сумах. Чоловік за кілька місяців викрав пів сотні люків. Застали його на гарячому, коли на автівці віз вкрадене додому, аби потім продати.

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У Балаклії на Харківщині 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу. Загинули двоє військових, ще п'ятеро отримали поранення.

Керівником Укравтодору – Державного агентства автомобільних доріг України – за рішенням Кабміну став Олександр Кубраков, експерт IT-ринку і ринку мобільного зв'язку. Він вже пообіцяв повне кадрове оновлення керівництва автомобільних служб у регіонах.

13 обстрілів за добу і один поранений – такою була минула доба на фронті. Ворог знову використовує заборонене озброєння.