Випуск новин за 11:00: Нова представниця уряду у Раді. Масова крадіжка люків у Сумах
У випуску новин за 16 листопада станом на 11:00 – Кабінет міністрів України затвердив своїм представником у Верховній Раді заступницю голови фракції "Слуга народу" Олену Шуляк. Каналізаційного злодія спіймали в Сумах. Чоловік за кілька місяців викрав пів сотні люків. Застали його на гарячому, коли на автівці віз вкрадене додому, аби потім продати.
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Керівником Укравтодору – Державного агентства автомобільних доріг України – за рішенням Кабміну став Олександр Кубраков, експерт IT-ринку і ринку мобільного зв'язку. Він вже пообіцяв повне кадрове оновлення керівництва автомобільних служб у регіонах.
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