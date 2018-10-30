Випуск новин на 16:00: Ryanair розпочав польоти зі Львова. Загиблі у авіакатастрофі в Індонезії

У випуску новин за 30 жовтня станом на 16:00 – Ірландський лоукост Ryanair розпочав польоти зі Львова. Перші пасажири сьогодні полетіли до Кракова, а у п'ятницю вперше пасажири полетять зі Львова в Лондон. Ціни на квитки за цими напрямками стартують від 10 євро. В Індонезії знайшли щонайменше тіла 17-тьох загиблих, їх направлять на експертизу ДНК, аби встановити особи.

Також у випуску: Сьогодні Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі. У Харкові звільнили вчительку, яка не дала учениці шматок торта. В Німеччині почався суд над наймасовішим серійним убивцею з повоєнних часів.