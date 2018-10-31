Випуск новин на 20:00: Чи вірить бізнес обіцянкам Порошенка. Як оминути нечесних забудовників
У випуску новин за 31 жовтня станом на 20:00 – бізнес в Україні почувається добре, рейтинги показників прозорості зростають. Це основні меседжі президента Петра Порошенка. Проте чи погоджуються з ним самі представники бізнесу. Куди звертатись людям, щоб не потрапити на гачок недоброчесних забудовників.
Також у випуску:
Мінфін хоче запровадити податок на виведений капітал для малого і середнього бізнесу.
Компанія Apple презентувала нові ґаджети.
Скандал із забудовником сьогодні відчули не лише мешканці двох будинків, а значна частина Києва. Ошукані люди перекрили дорогу та вимагали дати в їх будинки світло. Вже другу добу блокують вулиці.
Джерело: 24 канал
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