Випуск новин на 20:00: Чи вірить бізнес обіцянкам Порошенка. Як оминути нечесних забудовників

У випуску новин за 31 жовтня станом на 20:00 – бізнес в Україні почувається добре, рейтинги показників прозорості зростають. Це основні меседжі президента Петра Порошенка. Проте чи погоджуються з ним самі представники бізнесу. Куди звертатись людям, щоб не потрапити на гачок недоброчесних забудовників.

Також у випуску: Мінфін хоче запровадити податок на виведений капітал для малого і середнього бізнесу. Компанія Apple презентувала нові ґаджети. Скандал із забудовником сьогодні відчули не лише мешканці двох будинків, а значна частина Києва. Ошукані люди перекрили дорогу та вимагали дати в їх будинки світло. Вже другу добу блокують вулиці.