Випуск новин о 9:00: Ситуація на фронті. Засудження в НАТО Керченського мосту
У випуску новин за 19 листопада станом на 9:00 – бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли околиці Світлодарської дуги. Загалом, минулої доби окупанти 16 разів стріляли по наших армійцях, 5 з них – із важкого озброєння. Парламентська асамблея НАТО засудила зведення Керченського мосту в Криму та дії Росії в Азовському морі.
Також у випуску:
Міністерство закордонних справ України засудило напад на канадійського журналіста Майкла Колборна у Києві.
У Македонії протестують проти зміни назви країни.
На півдні та в центрі України очікують сніг та ожеледицю.
Джерело: 24 канал
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