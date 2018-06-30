Випуск новин за 17:00: Земля для переселенців. Перегони в Черкасах

Випуск новин за 17:00: Земля для переселенців. Перегони в ЧеркасахВипуск новин 31 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 червня станом на 17:00 – на Київщині півтисячі переселенців отримали землю, тут планують побудувати для них житло. У Черкасах чотири десятки автогонщиків з усієї країни на серійних машинах вправлялися на змаганнях з ралі.
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Джерело: 24 канал
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