Випуск новин за 17:00: Земля для переселенців. Перегони в Черкасах

У випуску новин за 30 червня станом на 17:00 – на Київщині півтисячі переселенців отримали землю, тут планують побудувати для них житло. У Черкасах чотири десятки автогонщиків з усієї країни на серійних машинах вправлялися на змаганнях з ралі.

Також у випуску: Через негоду в Україні знеструмлені селища і підтоплені будинки, а синоптики дають невтішні прогнози До Львова з ротації повернулися бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади, вони обороняли Донецький та Луганський аеропорти.