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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин з 9:00: Посилення карантину. США стали лідером за кількістю жертв COVID-19

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 квітня станом на 9:00 – ще від учорашнього дня і до 6 ранку понеділка громадян просять сидіти вдома. Йдеться про жителів Київщини, Волині, Буковини, Закарпаття, Львівщини та Прикарпаття. Понад 20 тисяч померлих від коронавірусу у США – такі невтішні дані навів інститут Гопкінса. За цим показником США вийшли на перше місце у світі, обігнавши Італію, де померли 19 тисяч.

      Також у випуску:

      Загострення на передовій. За вчора троє наших військових отримали поранення. Бойовики гатять по наших позиціях тепер не лише забороненим Мінськом мінометним вогнем, але й важкою артилерією.

      "Я зобов'язаний лікарям своїм життям!" Так британський прем'єр Борис Джонсонподякував медперсоналу лондонського госпіталю Святого Томаса за лікування від коронавірусу.

      Перший політ українського АН-225 "Мрія" відбувся після півторарічної перерви.Він полетів у Китай, де має забрати медичний вантаж для Польщі. Це захисні маски, костюми, рукавички, окуляри і апарати штучного дихання.

      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини США Випуск новин
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