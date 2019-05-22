Випуск новин за 16:00: МВФ в Україні. "Книжковий Арсенал" у Києві

У випуску новин за 22 травня станом на 16:00 – експерти Міжнародного валютного фонду не покинули Україну, а продовжують свої зустрічі з представниками української влади. В Києві відкрився "Книжковий Арсенал", на який з'їдуться письменники та видавці з більше ніж із 150 країн світу.

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В Києві відкрився "Книжковий Арсенал", на який з'їдуться письменники та видавці більше ніж із 150 країн світу протягом 5 днів представлятимуть свої книги.

Восьмеро українських військових опинились у полоні бойовиків. Сталось це неподалік селища Новотроїцьке, що на Луганщині, повідомляє штаб Операції об'єднанних сил.

Президент України Володимир Зеленський підписав 15 кадрових призначень. Експерт з енергетики Андрій Герус став його представником в Кабміні. А керівник "95 кварталу" та лідер партії "Слуга народу" Іван Баканов – заступником голови СБУ.