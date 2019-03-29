Випуск новин за 09:00: Афери Кононенка в енергетиці. Новини з фронту
У випуску новин за 29 березня станом на 09:00 – журналісти з'ясували, що перший заступник голови БПП Ігор Кононенко разом з братами Суркісами ймовірно причетний до схем з виведення мільйонів гривень з декількох обленерго. Бойовики вкотре застосували міномети калібру 120 та 82 міліметрів та стрілецьку зброю. Загалом окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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