Випуск новин за 09:00: Афери Кононенка в енергетиці. Новини з фронту

У випуску новин за 29 березня станом на 09:00 – журналісти з'ясували, що перший заступник голови БПП Ігор Кононенко разом з братами Суркісами ймовірно причетний до схем з виведення мільйонів гривень з декількох обленерго. Бойовики вкотре застосували міномети калібру 120 та 82 міліметрів та стрілецьку зброю. Загалом окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Також у випуску: В Італії зіткнулися два потяги: щонайменше 50 людей поранені. У проваджені проти олігарха-втікача Сергія Курченка про підозру повідомили соратникам Петра Порошенка. В аеропорту Сіднея скасували сотні рейсів через пожежу на диспетчерській вежі.

Джерело: 24 канал