Випуск новин за 09:00: Доба на Донбасі. Кіно для людей із вадами зору
У випуску новин за 31 жовтня станом на 9:00 – ще більше обстрілів на фронті було цієї доби, як наслідок – двоє наших військових тепер з пораненнями. Російські найманці 21 раз відкривали вогонь по позиціях українського війська. У Львові презентували кінофільм з аудіодискрицією, це – спеціальний коментар, який дозволяє людям із вадами зору повноцінно сприймати кінофільми.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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