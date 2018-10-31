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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
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      Випуск новин за 09:00: Доба на Донбасі. Кіно для людей із вадами зору

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 жовтня станом на 9:00 – ще більше обстрілів на фронті було цієї доби, як наслідок – двоє наших військових тепер з пораненнями. Російські найманці 21 раз відкривали вогонь по позиціях українського війська. У Львові презентували кінофільм з аудіодискрицією, це – спеціальний коментар, який дозволяє людям із вадами зору повноцінно сприймати кінофільми.

      Також у випуску:

      Помер відомий мультиплікатор Давид Черкаський.

      Компанія Стіва Джобса знову дивувала прихильників "яблучних" ґаджетів.

      Відомо, що стало причиною авіакатастрофи в Індонезії: злощасний Боїнг був несправним.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Кіно Збройні Сили України Україна – Росія Новини Львова Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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