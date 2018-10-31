Випуск новин за 09:00: Доба на Донбасі. Кіно для людей із вадами зору

У випуску новин за 31 жовтня станом на 9:00 – ще більше обстрілів на фронті було цієї доби, як наслідок – двоє наших військових тепер з пораненнями. Російські найманці 21 раз відкривали вогонь по позиціях українського війська. У Львові презентували кінофільм з аудіодискрицією, це – спеціальний коментар, який дозволяє людям із вадами зору повноцінно сприймати кінофільми.

Також у випуску: Помер відомий мультиплікатор Давид Черкаський. Компанія Стіва Джобса знову дивувала прихильників "яблучних" ґаджетів. Відомо, що стало причиною авіакатастрофи в Індонезії: злощасний Боїнг був несправним.