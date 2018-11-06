Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Проміжні вибори до Конгресу у США

У випуску новин за 6 листопада станом на 09:00 – на позиціях поблизу окупованої Горлівки ні дня без обстрілів, вибухи та кулеметні черги чути навіть посеред білого дня, але найбільш гаряче вночі та зранку. У США заблокували 115 підозрілих акаунтів FAcebook напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Також у випуску: Харківські гімнасти об'єдналися заради благодійної мети. У ТСК для розслідування нападів на активістів хотіли включити імовірно причетного до нападу на Катерину Гандзюк Миколу Паламарчука. Радикала Андрія Лозового у Празі затримала поліція за спробу розрахуватися фальшивими грошима.