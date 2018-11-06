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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Проміжні вибори до Конгресу у США

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 09:00 – на позиціях поблизу окупованої Горлівки ні дня без обстрілів, вибухи та кулеметні черги чути навіть посеред білого дня, але найбільш гаряче вночі та зранку. У США заблокували 115 підозрілих акаунтів FAcebook напередодні проміжних виборів до Конгресу.

      Також у випуску:

      Харківські гімнасти об'єдналися заради благодійної мети. 

      У ТСК для розслідування нападів на активістів хотіли включити імовірно причетного до нападу на Катерину Гандзюк Миколу Паламарчука.

      Радикала Андрія Лозового у Празі затримала поліція за спробу розрахуватися фальшивими грошима. 

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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