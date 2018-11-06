Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Проміжні вибори до Конгресу у США
У випуску новин за 6 листопада станом на 09:00 – на позиціях поблизу окупованої Горлівки ні дня без обстрілів, вибухи та кулеметні черги чути навіть посеред білого дня, але найбільш гаряче вночі та зранку. У США заблокували 115 підозрілих акаунтів FAcebook напередодні проміжних виборів до Конгресу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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