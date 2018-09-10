Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Розшук нарколога у Харкові
У випуску новин за 10 вересня станом на 09:00 – неспокійно минула доба на фронті. Російські найманці 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших збройних сил. У Харкові мають допитати лікаря-нарколога, яка здійснювала експертизу Олені Зайцевій, однак Олена Федірко зникла ще у липні.
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Джерело: 24 канал
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