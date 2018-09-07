09:44
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
  • понеділок
    21°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Закриття пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом

Випуск новин 2 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 вересня станом на 09:00 – за минулу добу російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Противник вів прицільний вогонь із БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Хресонщині закрили два з трьох пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом.

Також у випуску:

Поліція затримала голову громадської ради ДФС Києва на хабарі у 2 мільйони гривень.

Нові подробиці у справі Скрипалів.

РНБО: на оборонний бюджет України піде понад 5% ВВП.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Україна – Росія Новини Криму
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Затоплені вулиці та торнадо: окуповану Феодосію накрила потужна негода
сьогодні, 08:33 Затоплені вулиці та торнадо: окуповану Феодосію накрила потужна негода
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Як позбутись похмілля завдяки харчуванню
сьогодні, 08:22 Як позбутись похмілля завдяки харчуванню
Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
 23 січня , 15:40
Випуск новин 27 травня станом на 15:00
 27 травня 2015 , 15:56
Випуск новин за 22:00: Бійка між селянами та військовими. Закриття ліцею у Києві
 12 березня , 23:15
Випуск новин 22 вересня станом на 18:00
 22 вересня 2014 , 18:56
Випуск новин 21 травня станом на 13:00
 21 травня 2016 , 13:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук