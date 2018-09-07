Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Закриття пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом
У випуску новин за 7 вересня станом на 09:00 – за минулу добу російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Противник вів прицільний вогонь із БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Хресонщині закрили два з трьох пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом.
Також у випуску:
Поліція затримала голову громадської ради ДФС Києва на хабарі у 2 мільйони гривень.
Нові подробиці у справі Скрипалів.
РНБО: на оборонний бюджет України піде понад 5% ВВП.
Джерело: 24 канал
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