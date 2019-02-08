Випуск новин за 09:00: ДТП з п'яним чиновником. Ювілей бранця Кремля Сущенка
У випуску новин за 8 лютого станом на 09:00 – автомобіль БМВ, за кермом якого був п'яний заступник голови Голосіївської райдержадміністрації Києва Юрій Ткаченко, в'їхав у поліцейських, які оформляли попередню аварію. 50 років виповнюється українському журналістові, якого утримують в Росії, Роману Сущенку. Це вже третій День народження, який йому доводиться зустрічати в казематах.
Також у випуску:
Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Російські ГРУшники намагалися "Новічком" отруїти болгарського підприємця.
Британські криміналісти ідентифікували тіло аргентинського футболіста Еміліано Сали, яке напередодні підняли з дна Ла-Маншу.
Посольство США закликає Росію негайно звільнити захоплених 24-х українських моряків.
Джерело: 24 канал
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