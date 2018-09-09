Випуск новин за 09:00: ДТП з жертвами у Одесі. Ситуація на фронті

У випуску новин за 9 вересня станом на 09:00 – у Одесі ввечері 8 вересня трапилася страшна аварія: BMW влетіло в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали травми. Кількість обстрілів за цю добу зменшилася до 25, заборонене Мінськими угодами озброєння бойовики не застосовували, один наш військовий отримав поранення.

Також у випуску: Сирійська провінція Ідліб на межі гуманітарної катастрофи. У Києві в центрі перекриють вулиці через проведення бігових змагань.