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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 09:00: ДТП з жертвами у Одесі. Ситуація на фронті

Випуск новин 46 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 вересня станом на 09:00 – у Одесі ввечері 8 вересня трапилася страшна аварія: BMW влетіло в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали травми. Кількість обстрілів за цю добу зменшилася до 25, заборонене Мінськими угодами озброєння бойовики не застосовували, один наш військовий отримав поранення.

Також у випуску:

Сирійська провінція Ідліб на межі гуманітарної катастрофи. 

У Києві в центрі перекриють вулиці через проведення бігових змагань.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Одеси Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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