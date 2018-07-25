Випуск новин за 09:00: Елітний позашляховик насмерть збив дитину. Дощі та грози по всій Україні

У випуску новин за 25 липня станом на 09:00 – у Києві вночі елітний Hummer збив дитину на пішохідному переході. Дівчинка від отриманих травм померла в "швидкій". Україну й надалі заливають дощі. Через негоду 66 населених пунктів у 5 областях залишилися без світла, половина з них у Львівській області. Ще два десятка населених пунктів знеструмлено на Київщині.

Також у випуску: Бойовики 33 рази обстріляли позиції ЗСУ. США виділили понад 300 мільйонів доларів на виготовлення "Джавелінів" для України і ще 5 країн. Через конфлікт із газорозподільним підприємством, сім'я більше року живе без газу.