Випуск новин за 09:00: Контроль за рухом. Скрипка Моцарта в Україні
У випуску новин за 21 липня станом на 09:00 – після масштабних аварій Кабмін взявся за автоперевізників. Від сьогодні контролери перевірятимуть у них ліцензії та технічний стан машин. Особливо тих автобусів, які переобладнали під маршрутки. В Україну вперше привезли оригінальну скрипку Вольфганга Амадея Моцарта. На ній композитор грав в останні роки життя, привезли її до Львова.
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Джерело: 24 канал
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