Випуск новин за 09:00: Контроль за рухом. Скрипка Моцарта в Україні

У випуску новин за 21 липня станом на 09:00 – після масштабних аварій Кабмін взявся за автоперевізників. Від сьогодні контролери перевірятимуть у них ліцензії та технічний стан машин. Особливо тих автобусів, які переобладнали під маршрутки. В Україну вперше привезли оригінальну скрипку Вольфганга Амадея Моцарта. На ній композитор грав в останні роки життя, привезли її до Львова.

Також у випуску: Події на фронті: троє бійців поранено, бойовики 29 разів відкривали вогонь. Мера Львівщини, який пропонував вішати хабарників на шибениці, взяли під варту. Чому в українських таборах масово отруюються діти.