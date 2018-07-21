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Випуск новин за 09:00: Контроль за рухом. Скрипка Моцарта в Україні

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 липня станом на 09:00 – після масштабних аварій Кабмін взявся за автоперевізників. Від сьогодні контролери перевірятимуть у них ліцензії та технічний стан машин. Особливо тих автобусів, які переобладнали під маршрутки. В Україну вперше привезли оригінальну скрипку Вольфганга Амадея Моцарта. На ній композитор грав в останні роки життя, привезли її до Львова.

Також у випуску:

Події на фронті: троє бійців поранено, бойовики 29 разів відкривали вогонь. 

Мера Львівщини, який пропонував вішати хабарників на шибениці, взяли під варту.

Чому в українських таборах масово отруюються діти.

Теги: Музика Аварії та ДТП Транспорт Новини культури Випуск новин
Джерело: 24 канал
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